Met geen pen

Tekst: Rick Evers

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 19

Als ik niet bezig ben met het schrijven van artikelen of columns voor Weekend, dan ben ik vaak ergens in het land te vinden, achter de koning, koningin Máxima of prinses Beatrix aan. De week na Koningsdag was het anders, omdat dat de gebruikelijke week is dat het koninklijk gezin er even tussenuit knijpt voor vakantie, tot ze met Dodenherdenking en Bevrijdingsdag weer acte de présence moeten geven.

Dit keer kozen ze niet voor Griekenland – daar waren ze al even vóór Koningsdag – ze waren nu in Máxima’s geboorteland Argentinië. Dat geeft mij dan weer wat tijd, bijvoorbeeld om de archieven in te duiken. Langer geleden al vond ik een artikel van een collega van tientallen jaren geleden. Als de Oranjes op vakantie gingen, gingen zij mee. Zeker met prins Bernhard was het blijkbaar erg gezellig, die schoof gewoon aan voor een borrel. Daar kreeg je nog eens wat te horen!

De tijden zijn nogal veranderd. De momenten dat wij verslag ’mogen’ doen, zijn de momenten die de RVD in hun officiële agenda zet en waarvoor we uitgenodigd worden. Maar tijden zijn ook op andere manieren veranderd. Waar je vroeger als journalist alleen een pen mocht vasthouden en als fotograaf alleen een fotocamera, zo flexibel moeten we tegenwoordig allemaal zijn. Het werd me toentertijd letterlijk door de RVD’ers van destijds gezegd, toen ik als jonkie begon en mijn eerste smart phone met cameraatje had. Notities maken met je telefoon? Of een gesprek met Willem-Alexander opnemen? Verboden! Nu de normaalste zaak.

Sommige fotografen maken tegenwoordig ook bewegend beeld of schrijven stukjes. En in het geval van verslaggevers van kranten en magazines werken zij allang niet meer alleen voor de papieren editie. De online krant moet ook worden gevuld en opgeleukt met filmpjes. Het verschil is dat tv-programma‘s gigantische reclamebudgetten heb ben die hun dure cameraploegen kunnen betalen. Bij kranten ligt dat verdienmodel toch nog een beetje anders met advertenties op de website.

Sommige verslaggevers van de oude stempel weigeren het en blijven vasthouden aan hun pen, maar ik vind het ook wel erg leuk om filmpjes te maken. Zo kun je nog eens terugkijken wat je tijdens het verslag hebt gezien en later nog eens extra op de details letten. In mijn geval zet ik de filmpjes op mijn YouTubekanaal en worden ze soms opgepikt door de Nederlandse talkshows. Normaal gesproken gaat het om duizenden mensen die met name de filmpjes van Máxima op YouTube willen zien. In de maand april, met staatsbezoeken, werkbezoeken en Koningsdag, ging het zelfs om miljoenen kijkers! En dat zorgt ook voor vele reacties. Meestal erg leuk om te lezen, tot er gescholden wordt, de koningin uitgemaakt voor heks en de prinsessen op hun uiterlijk bekritiseerd.

Soms ga ik in discussie, of dat nou op X, Instagram of YouTube is. Zo waren de Argentijnen furieus dat ’hun’ koningin niet bij de uitvaart van ’hun’ paus was. Als Argentijnse had ze erbij moeten zijn, was hun argument. De Argentijnse nationaliteit kun je niet naast je neerleggen. Ze zal dus altijd Argentijn blijven. Maar ze heeft er zelf voor gekozen om Nederlandse te worden, nota bene getrouwd met het staatshoofd. En dus was wat mij betreft haar plek in Doetinchem, op de Nederlandse nationale feest dag, naast haar echtgenoot. Wat vindt u eigenlijk? Ik herinner me nog dat vroeger elke week wel briefkaarten binnenkwamen op de redactie van Royalty en Weekend. Nu is het een stuk makkelijker om met elkaar in gesprek te gaan. Al heb ik wel het gevoel dat de briefkaarten van toen wat meer weloverwogen werden geschreven dan de socialmediaberichtjes van nu. Zoals de video misschien wel met minder genade mensen vastlegt dan de pen weet te beschrijven… Maar laat het vooral weten!

Beeld: MISCHA SCHOEMAKER

