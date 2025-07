Met de meiden

Tekst: Rick Evers

Vroeger was de fotosessie tegelijkertijd startpunt en eindpunt. Het eind van het werkseizoen van de Oranjes én van de fotografen. Na de winterse foto’s in Lech, of ’s zomers in Tavarnelle of de tuin van het gezin, begon de vakantie. Van twee kanten. Vanaf dat moment kon de koninklijke familie erop vertrouwen dat ze niet langer door camera’s werden gevolgd. Al leverde dat in de laatste decennia zeker niet de taferelen op zoals indertijd met prinses Diana.

Anderzijds wisten ook wij, als media, dat we de komende – pak ’m beet – twee maanden niet hoefden komen opdraven. Vroeger was dat natuurlijk anders, toen maakten mijn collega’s er een sport van om de Oranjes op te sporen en de mooiste vakantiekiekjes te maken. De lezers smulden ervan, de koninklijke familie een stuk minder, als Beatrix later terugzag dat ze in badpak in de tuin, al onkruid plukkend, was gefotografeerd, of Willem-Alexander en Máxima terwijl ze relaxend op het dek van een schip lagen te zonnen. Als ze de lens zagen, was hun dag verpest. Begrijpelijk. Toen kwamen de mediacode én de fotosessie voor hen die zich eraan hielden. Even poseren, dan vakantie.

Dit jaar zou het anders zijn. Tegenwoordig is het zoeken in de koninklijke agenda’s om een geschikt moment te vinden. Willem-Alexander en Máxima kunnen daar vast omheen plannen, zij zijn koning en koningin. Maar drie dochters die in drie landen naar school of universiteit gaan, zorgen voor agendatechnische uitdagingen. Daarom is de fotosessie in Lech alweer jaren uit de agenda’s verdwenen, omdat het maar niet lukte om het gezin gezamenlijk daar te krijgen door alle verschillende studieplanningen die niet op elkaar aansloten. Vandaar dat de zomerfoto’s dit jaar voor half juni gepland stonden in de paleistuin, ware het niet dat Amalia haar arm brak en er een nieuwe datum moest worden gevonden. Alexia zei nog grappend dat het ’dankzij jullie’ was dat ze als gezin wat extra quality time hadden, omdat de planning opnieuw moest. Met het zomerse weer kwam ze dat ongetwijfeld lekker uit, maar papa en mama moesten de afgelopen week na het fotomoment en het persgesprek nog door met de laatste loodjes van de koninklijke agenda. Nieuwe ambassadeurs, beëdigingen, Máxima naar Nijmegen, Willem-Alexander naar Oude-Pekela en Amsterdam.

Op Paleis Noordeinde werd met een borrel alvast de vakantie ingeluid voor al het personeel. En natuurlijk ook met het koninklijk gezin en prinses Beatrix, die klonken de glazen met de mensen die hen normaal bedienen. Was het dán weekend, en vakantie? Niet helemaal. Ik kreeg vrijdag foto’s doorgestuurd vanuit concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, waar iemand die een rondleiding kreeg nog vijf bekenden zag: Willem-Alexander, met keppeltje, omgeven door de rest van zijn gezin.

Navraag bij de RVD leerde dat ze de belofte hadden ingelost om – na de grote herdenking in januari – nog eens als gezin, in stilte, terug te keren voor een uitgebreide rondleiding. Daarna moesten Máxima en Ariane worden afgezet in Zwitserland, waar de Oranjeleeuwinnen tegen Wales moesten spelen. Willem- Alexander had op zondag nog verplichtingen op het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Heythuysen. Ook in het doorgaans zo zonnige zuiden had het zomerse weer van de afgelopen weken plaatsgemaakt voor Hollandse treurnis.

Ik zag Willem-Alexander in de stromende regen stilletjes op zijn horloge kijken, terwijl de schutterijen voor hem defileerden. De hoogste tijd voor vakantie, ook wat mij betreft. Rond lunchtijd zette Willem-Alexander het regeringsvliegtuig op Griekse bodem. Nóg steeds geen vakantie: de koning beloofde zijn oudste dochter met haar meiden dispuut een reisje naar Griekenland. Daarna moet de prinses haar diploma nog ophalen. Pas dán is het écht vakantie. Als er niks geks gebeurt, zien we het koningspaar over een week of zes pas weer terug in het land. Onder tussen blijf ik op mijn post, op deze vertrouwde plek. Fijne zomer!

