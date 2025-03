Kleren maken de man

Tekst: Rick Evers

Weekend nummer 10

Sinds Donald Trump terug is in het Witte Huis, kun je bij wijze van spreken de popcorn erbij pakken. Eigenlijk valt er weinig te lachen, zo bizar als de taferelen zijn die er nu plaatsvinden. Diplomatie, intellectuele kwaliteiten en een moreel kompas lijken er compleet te ontbreken.

Als een kind zo blij ondertekende Trump een wet om de plastic rietjes te laten terugkeren. Hij had namelijk ervaren dat de papieren variant zou ontploffen. Ik denk vooral dat de Verenigde Staten en hun president grotere problemen aan te pakken hebben. Het Oval Office, dat gezien wordt als het epicentrum van de wereldmacht, lijkt in mijn ogen te worden bestierd door een klein kind. Als een jongetje dat vroeger nooit zijn zin kreeg, maar dat kan doen doen waar hij zin in heeft nu hij aan de knoppen zit. Hij laat zich ook niet hinderen door kennis of subtiliteit.

In de afgelopen weken kwamen onder meer de Britse premier Keir Starmer en de Franse president Emmanuel Macron langs. Beschamend om te zien hoe Macron zijn Amerikaanse collega moest corrigeren over hoe Trump dacht dat Oekraïne door Europa wordt geholpen. Niet dat die zich daar veel van aan leek te trekken. Het kind in Trump kwam ook naar boven toen de Britse minister-president hem een brief overhandigde van koning Charles. Die leek zich trouwens aan Trump te hebben aangepast. Met een zwarte viltstift was de koninklijke brief ondertekend, zoals Trump ook steeds zijn wetten ondertekent.

Charles nodigt de nieuwe president van de VS uit voor een staatsbezoek. Sinds de Britten uit de EU stapten, is het geen heel vreemd idee om die banden aan te halen. Ze delen de taal, een verleden, kunnen veel aan elkaar hebben. De Britten noemen het ’unprecedented’ om Trump uit te nodigen voor dit hoogst mogelijke bezoek aan hun land. ’Unprecedented’ klinkt misschien als onpresidentieel, maar het betekent ongeëvenaard.

Een Amerikaanse president die tweemaal op staatsbezoek komt, dat gebeurde niet eerder. Want Trump kwam ook in juni 2019 al langs voor een staatsbezoek, toen aan koningin Elizabeth. Ook toen was er van diplomatie weinig sprake, toen hij de burgemeester van Londen via Twitter vlak voor zijn landing in die stad “een steenkoude loser” noemde, die zijn werk als burgemeester “op alle fronten slecht doet.” Maar ongeëvenaard is het niet, want er zit een andere regering. Al is Engeland wel spaarzamer met staatsbezoeken dan bijvoorbeeld Nederland.

Beatrix ging twee keer naar Duitsland, Luxemburg en België. Aan het begin en aan het eind van haar regering. De Franse en Duitse presidenten ontving ze twee keer voor een staatsbezoek, maar dat waren wel twee verschillende presidenten. Tegenwoordig lijkt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky overal op bezoek te gaan, maar dat zijn geen staatsbezoeken. Voor hem is er geen tijd voor erewachten en chique banketten. Zelensky gaat langs bij bondgenoten voor zaken. Zo kwam hij ook langs in het Witte Huis en die beelden zijn u vast niet ontgaan.

Het gedrag van de Amerikaanse president en zijn plaatsvervanger verdient geen schoonheidsprijs. Die laatste bespotte Zelensky omdat hij niet eens een pak droeg in het Oval Office. Zelensky draagt dat niet, omdat hij in de oorlogsmodus zit en niet wil uitstralen dat de situatie normaal is, van president tot president. En dus draagt hij, waar hij ook komt, zijn oorlogstenue. Ik ben benieuwd hoe Elon Musk berispt is. Die kwam in zijn jas en droeg een petje en zijn zoontje als extra accessoire, toen hij in het presidentieel kantoor was.

Gelukkig laten de bondgenoten Zelensky niet vallen. Charles verwelkomde hem zelfs op Sandringham House. Op werkverblijven als Buckingham Palace en Windsor Castle is al best een eer, maar op dit privéverblijf van koning Charles, dat is een eer waar Donald Trump best jaloers op zou kunnen zijn.

Beeld: Getty Images

