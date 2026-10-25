Column: Sporen van Willem-Alexander

Tekst: Rick Evers

Deze column komt uit Weekend 43.

Echt anoniem ben je zelden als koning. Laatst werd een restaurant afgehuurd voor een groep vrienden, waar Willem-Alexander er een van was. Achter gesloten deuren, maar het kwam toch in de regionale krant. Net als toen hij met zijn gezin een kapsalon haalde in Rotterdam, wat ook niet onopgemerkt bleef. In eigen land is het lastig, het buitenland geeft vaak net wat meer vrijheid voor gekroonde hoofden. Een restaurant op het Griekse eiland Spetses had regelmatig de koning van Holland over de vloer, zo was het verhaal. Een gewone man met zijn vrouw en dochters, die ook altijd beveiligers bij zich had. De uitbater vroeg uiteindelijk toch eens of hij met hem op de foto mocht, nadat hij er door de zoveelste gast op was gewezen dat ’ie het écht was. ’Met Alexander van Leerdam’, zette hij bij de foto op sociale media, niet beter wetend dan dat de naam van de koning dezelfde was als die hij gebruikte om anoniem een tafel te reserveren.

Met sociale media is het ook niet veel gemakkelijker geworden. Waren het vroeger de paparazzi die goud geld verdienden met een privékiekje, tegenwoordig zijn het de gewone man en vrouw met hun mobiele telefoon die al likkebaardend denken aan de hartjes en reacties die een foto zal opleveren als ze een royal hebben gespot. Hoe zullen Filip en Mathilde hebben gereageerd toen ze zichzelf terugzagen op de voorpagina’s? Gehuld in badjas tijdens een tripje naar een Franse spa, nippend aan een glas sap, terwijl Filip ontspannen een boek leest.

Het klinkt in eerste instantie als een verregaande inbreuk op de privacy, ware het niet dat België op dat moment in hoge staat van paraatheid was vanwege terreurdreigingen. Daardoor zou het gerechtvaardigd kunnen zijn dat het bewijs geleverd werd dat het Belgische staatshoofd een wellnessbezoek verkoos boven bij wijze van spreken in de control room zitten met de hoogste legerbonzen.

Soms zijn het ook totaal onschuldige filmpjes, van een wandelende koning Charles door het heuvellandschap van Schotland, die nietsvermoedend een praatje maakt met andere wandelaars. Het toont de menselijke kant van een monarch die meestal zo op afstand lijkt te staan. Vakanties en zulke uitjes zijn normaal privé. Je hoeft de RVD er niet naar te vragen, ze geven er geen antwoord op. Toch zijn het de Oranjes die soms zelf antwoord geven op de vraag waarom de agenda zo leeg is als deze weken. Het feit dat er niets wappert op Paleis Noordeinde verraadt al dat de koning niet in het land is.

En dan is er de Staatscourant, de plek waar alle nieuwe wetten en besluiten officieel worden afgekondigd. Niet de meest spannende plek voor een koninklijke primeur, maar in dit geval geeft het wel antwoord op de vraag voor ik hem überhaupt had willen stellen. Vanuit de Griekse vakantievilla heeft Willem-Alexander weer een aantal zaken bekrachtigd. Misschien is dat wel het ongemakkelijke van een leven in een glazen paleis: zelfs als niemand je rechtstreeks bespiedt, kan de informatie die je achterlaat genoeg zijn om je te vinden. En soms hoef je daarvoor niet eens een foto te maken of een vraag te stellen. Eén koninklijke handtekening in de Staatscourant is al voldoende.

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