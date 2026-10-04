Column: De andere man in het huwelijk van Charles en Diana

Tekst: Rick Evers

Deze column komt uit Weekend 40.

Ergens in zijn boek over zijn zus Diana omschrijft Charles Spencer hoe de twee met spoed een lunch hadden belegd, omdat de earl merkte dat zijn zus wat belangrijks te zeggen had. ’Ik ga scheiden’, vertelde de prinses in San Lorenzo, Diana’s lievelingsrestaurant in Londen. Het einde van haar huwelijk en haar dromen. Haar man is verliefd op zijn valet, vertelde Diana aan haar broer. De persoonlijke lakei van de toenmalige prins. Het is nogal een bewering. Beweert Diana’s broer dat koning Charles eigenlijk gay is? Hij weerlegt het in elk geval niet. Terwijl Charles al in zijn jeugd bij Camilla werd weggehouden, niet met haar mocht trouwen, maar inmiddels – met het verstrijken der jaren – eindelijk gelukkig lijkt met haar. En nu zou Charles in de kast zitten? Spencer verklaarde in verdere interviews nog veel meer boekjes open te hebben kunnen doen over Charles, als hij dat echt zou willen. Verder zweeg hij.

De term valet kennen we vandaag de dag eigenlijk alleen nog van chique restaurants en hotels, die valet parking aanbieden. Een persoonlijk bediende die voor de deur de sleutels van je overneemt en de auto parkeert, terwijl jij al binnen bent. Van oudsher hebben vrouwelijke royals een kamenier, de heren een valet, als persoonlijke bediende. Het is de grootste vertrouweling van de royal. Het klaarhangen van een perfect gesteven hemd is onderdeel van het werk. Maar het is meer dan dat.

De valet is iemand die letterlijk in de persoonlijke ruimte van zijn principaal komt. Hij kent diens gewoontes, voorkeuren, eigenaardigheden, op goede en slechte dagen. Hij weet wanneer iemand slecht heeft geslapen, wanneer een afspraak uitloopt, wanneer een kledingstuk niet lekker zit en wanneer de prins eigenlijk helemaal geen zin heeft in de volgende verplichting. In het geval van Charles is de valet ook degene die elke ochtend precies een inch tandpasta uitknijpt op de koninklijke tandenborstel. De valet is vaak iemand die ’s ochtends helpt met het borstelen van het haar en het aankleden van z’n principaal. Je kunt je voorstellen dat tussendoor ook zeer persoonlijke gesprekken worden gevoerd.

Een partner kent haar geliefde natuurlijk ook. Maar een valet kent hem op een heel andere manier. Niet noodzakelijk dieper, maar wel anders. Hij is er op de momenten waarop de rest van de wereld buiten beeld is. Terwijl een echtgenote misschien aan haar man vraagt hoe het gaat, heeft de valet wellicht al gezien dat er iets aan de hand is. Diegene geeft vaak even pijnstillers voordat het gevraagd wordt, haalt tijdens een reis in het buitenland nog wat noodzakelijke persoonlijke verzorgingsproducten. Een interessante verhouding. Zeker bij een royal, voor wie bijna iedere persoonlijke handeling onderdeel is van een groter apparaat.

Er zijn adviseurs, adjudanten, secretarissen, beveiligers, assistenten en mensen die namens hen spreken. Maar de valet staat heel dicht bij de man zelf. Die hoeft geen vergadering te beleggen om iets te bespreken. Hij staat er gewoon. Dat soort relaties kunnen bovendien tientallen jaren duren. Willem-Alexander kent zijn valet sinds zijn diensttijd. Het is dus meer dan een toevallig personeelslid dat door de hofmaarschalk is aangesteld.

Wie jarenlang met iemand meereist, zich om diens persoonlijke zaken bekommert en hem op zijn meest alledaagse momenten meemaakt, bouwt vanzelf een bijzondere vertrouwensband op. En misschien is dát wel wat Diana dwarszat. Niet de gedachte dat haar man een affaire had, maar de wetenschap dat er een ander was die letterlijk en figuurlijk dichter bij hem stond. Iemand die vermoedelijk veel wist. Meer wist dan zij. Wat mij betreft is de vraag niet of Charles verliefd was op zijn valet. De vraag is: Kun je omgaan met het gevoel dat iemand anders álles van je man weet?

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