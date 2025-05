Betrouwbare rechterhanden

Tekst: Rick Evers

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 20

Natuurlijk staan de royals altijd in de spotlights, zoals het hoort, en hun team blijft eigenlijk altijd daarbuiten. Maar het belang van de mensen in die schaduw moet niet onderschat worden.

Het is voor een koning uiteraard praktisch om goed huishoudelijk personeel te hebben. Dat kleding onberispelijk is, de paleizen tiptop in orde. Lakeien op wie je kunt vertrouwen en niet de types zoals bij de Windsors die tussen het serveren van de gangen door, ook de tabloids lijken te bedienen. Pr-medewerkers die je tegenhouden als je een misstap in privésfeer dreigt te begaan. Adviseurs met goed afgestelde voelsprieten buiten de ivoren toren van het paleis, zodat de royals in kwestie de juiste bezoeken op het juiste moment afleggen, om aandacht te geven waar dat nodig is.

Het zal niet voor niets zijn dat een van de belangrijkste adviseurs van koning Willem-Alexander en koningin Máxima al net na het koninklijk huwelijk in 2002 op het paleis kwam werken. Iemand met een hands-onmentaliteit, die goed weet wat het koningspaar wil of nodig heeft en vaak aan één blik al genoeg heeft. Zulke mensen moet je koesteren. En dat terwijl koningin Beatrix eigenlijk afscheid had genomen van de traditie om tientallen jaren lid van de hofhouding te kunnen blijven. Juist meer rouleren, na vijf jaar terug naar Buitenlandse Zaken om vervangen te worden door een andere diplomaat. Zo zouden ze fris blijven en er geen misbruik van kunnen maken dat ze zo lang in dienst van de koningin waren.

Willem-Alexander en Máxima lijken juist waarde te hechten aan een kring van vertrouwelingen. De grootmeester is een oude bekende, die eerder directeur van het Kabinet van de Koning was en daarvoor het hoofd van de RVD, in de tijd dat Willem-Alexander en Máxima samen met hem de mediacode invoerden. Eén van de adjudanten is al sinds 2017 in dienst, begeleidde Máxima op tal van VN-reizen en zijn kennis en kunde zijn daarmee van onschatbare waarde. Zonde om na vier, vijf jaar weer van iedereen afscheid te moeten nemen. De huidige Chef van het Militaire Huis, onder meer de baas over alle adjudanten en andere militairen aan het hof, zit nu al bijna dubbel zo lang als zijn voorganger, die na 2017 afscheid nam.

Harry en Meghan voeren in Amerika zo hun eigen hofhouding. In 2020 namen ze afscheid van het ho even en moesten ze zelf vertrouwelingen zoeken die hen konden bijstaan. Dat bleek niet gemakkelijk. Sommigen van hen klapten uit de school, over hoe moeilijk het was om voor het paar te werken. Meghan zou geen adviezen aannemen, mensen kleineren en ’de moeilijke hertogin’ worden genoemd. Een hoofd van hun hofhouding hield het slechts drie maanden vol.

Toevallig kwam ik in het weekend terecht op een Britse zender, waar men live op tv druk doende was om in een nieuwsprogramma prins Harry en Meghan weer met de grond gelijk te maken. Meghan heeft namelijk Sarah Fosmo aangesteld als haar rechterhand, die voorheen voor Bill Gates werkte. “Wat moet Meghan nou met een assistent van een softwarebedrijf?”, blaatte men op tv wat dommig. Wat ze vergaten, is dat Microsoft-oprichter Bill en zijn ex-vrouw Melinda de grootste particuliere goededoelen-organisatie ter wereld bestieren, de Gates Foundation. Máxima werkt er ook mee samen in haar VN-werk.

Helemaal geen gek idee dus, want Harry en Meghan hebben geen geldkraan voor hun liefdadigheidswerk, zoals koningshuizen dat hebben. Zij moeten zelf hun geld verdienen, zoals Harry met zijn boek en met lezingen, terwijl Meghan haar eigen productenlijn lanceerde en onder meer op Net ix actief is. Misschien is het aanstellen van Fosmo de beste keuze tot nu toe. Royal zijn is een manier van leven. Zonder een goed team om je heen ben je al snel gewoon een celebrity met een dure naam. En of je nu woont in Buckingham Palace of in Montecito, als je hofhouding instort, wankelt de hele façade.

Beeld: PPE

