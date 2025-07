Arme Amalia

Wat zal prinses Amalia een heerlijke week hebben gehad in Griekenland. Willem-Alexander had een tijd geleden beloofd om haar en een vijftiental vriendinnen van het Amsterdamse dispuut te trakteren op een zomers tripje naar de Griekse vakantievilla. De belofte werd eindelijk ingelost.

Op hun sociale media deelden de meiden met enkele duizenden volgers hoe ze genoten. Er werd natuurlijk hard gewerkt aan een zomerse teint, gevaren naar jetseteiland Spetses om te shoppen en te eten, gewaterskied bij de ondergaande zon en tot slot natuurlijk geborreld met de koning zelf. Het huis van de Oranjes is een fantastische plek met een onbetaalbaar uitzicht, over al die baaien en glooiende heuvels, dat met de zonsondergang verandert in een spektakel van vijftig tinten oranje.

Haar dispuutgenoten moeten toegeven: ze hebben best weleens met de toekomstige koningin te doen. Altijd maar omgeven door beveiligers. En ze vinden haar ook wel een beetje ’skeer’. Dat is vanuit het Surinaams in de straattaal terechtgekomen en staat voor armoedig. Amalia gaf nooit eens een rondje in de kroeg. Misschien dat ze daarom sinds dit jaar tóch haar onkostenvergoeding wil hebben, om niet langer haar ouders te moeten vragen om wat geld over te maken.

Na een weekje zon en zee moesten de meiden weer terug worden gevlogen. Voor middernacht waren alle jongedames weer thuis. Wat ik me dan wel afvraag: de koning presenteerde toenmalig premier Rutte weleens de rekening na het meevliegen, werd de rekening ook verdeeld over deze dames? Dan zou het retourtje iedereen naar schatting ruim 3.000 euro kosten. Ik ga er maar vanuit van niet. De koning ’mag’ dit, omdat men zegt dat de vliegreizen van de koning en koningin ’altijd in het openbaar belang’ zijn. De koning is namelijk altijd in functie, dus ook in zijn privétijd. Daar hebben de vriendinnen dan mooi van mee kunnen profiteren. Maar het bleef bij een weekje, want de diploma’s moesten nog uitgereikt worden.

In België kregen we van Amalia’s collega Elisabeth vorige zomer een prachtige ceremonie te zien. In een klassieke toga over haar Britse schooluniform mocht ze als 22-jarige in Oxford haar bul op komen halen. Natuurlijk met een trotse familie in de zaal. Tv-ploegen en fotografen waren in groten getale aanwezig om het vast te leggen. En de familie poseerde trots, met een stralende toekomstige koningin in hun midden. Zelfverzekerd stap te Elisabeth op de camera’s af. “Dank u wel dat u bent gekomen om deze speciale dag met mij te vieren”, begon ze glunderend, om daarna heen en weer te gaan tussen het Frans en Nederlands, om alle Belgen tevreden te stellen. Ze blikte kort terug op haar tijd in Oxford en hoopte dat de pers de mogelijkheid had om wat van de sfeer in de Engelse stad op te snuiven.

Hoe anders ging het bij Amalia. Fotografen en tv-ploegen zijn niet welkom. In de meeste koninkrijken zien ze het behalen van het diploma van de troonopvolger als een moment dat met het land moet worden gevierd, zoals ook geboorte, trouwen en rouwen in het koninklijke leven met het leven van het volk verbonden zijn. Persoonlijke momenten, inderdaad, maar met een gevoel dat iedereen deelgenoot mag zijn. In voor en tegenspoed.

Willem Alexander ziet dat anders. De grens wat privé is, is voor hem heel sterk. Een fotootje kan wel worden gedeeld, maar alleen op een manier die ook voor de andere dochters kan. Want voor hem moeten Amalia, Alexia en Ariane gelijk worden behandeld. Volgens onze grondwet is iedereen gelijk. En moet iedereen in gelijke gevallen ge lijk worden behandeld. Toch is er één persoon in Neder land volgens die zelfde grondwet níét gelijk aan iedereen. Dat is de koning. En in de toekomst dus ook Amalia. Het heeft zijn voor- én nadelen.

