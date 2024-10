Sylvie Meis ziet terugkeer op Nederlandse tv niet snel gebeuren: ‘Hier is mijn plekje’

Sylvie Meis ziet zichzelf niet op korte termijn terugkeren op de Nederlandse televisie. De presentatrice heeft het nog prima naar haar zin in Duitsland. “Ik zie dat niet in de nabije toekomst gebeuren”, zei ze donderdag in RTL Boulevard.

“Ik heb m’n weg gevonden in Duitsland. Hier is mijn plekje”, aldus de 46-jarige Meis, die al jaren programma’s presenteert bij onze oosterburen. “Televisiewerk is superleuk hier omdat het voor mij ook gewoon een uitdaging is dat ik het in het Duits mag presenteren. En het is zeer glamoureus hier, dat past ook bij mij.”

Meis, die in het verleden programma’s presenteerde voor TMF, RTL en SBS6, is binnenkort het gezicht van de Duitse vip-versie van Love Island.