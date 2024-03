Acteur Hugh Grant overwoog opmerkelijke carrièremove

Hugh Grant heeft ooit overwogen de politiek in te stappen. Dat vertelt de acteur aan Entertainment Weekly naar aanleiding van zijn rol in de HBO-serie The Regime.

“Het is wel eens door mijn hoofd geschoten”, zegt Grant, die in The Regime te zien is als politicus Edward Keplinger. “Maar wat ik van dichtbij zie, is dat het bijna onmogelijk is om echt iets voor elkaar te krijgen. Het is echt niet te doen. Je moet zóveel mensen met je mee zien te krijgen.”

Allemaal handjeklap

“De moeder van mijn vrouw is politicus”, vertelt hij ook. “Ze had een behoorlijk hoge functie in het Zweedse parlement. Wanneer het onderwerp ter sprake komt, zegt ze steeds: ‘Niet doen. Je moet voor alles water bij de wijn doen. Het is allemaal handjeklap. En tegenwoordig is het ook nog eens niet voor te stellen met wat voor beledigingen je allemaal te maken krijgt’.”

‘Moedig of krankzinnig’

Grant vertelt ook dat hij bij de Britse verkiezingen in 2019 campagne heeft gevoerd om mensen tactisch te laten stemmen, in de hoop dat Boris Johnson niet aan de macht zou komen. Die keuze leverde hem veel haat op, zegt hij. “Het was echt extreem, schokkend en bedreigend voor mijn familie. Ik zie dus heel duidelijk dat je óf heel moedig óf krankzinnig moet zijn om in dit digitale tijdperk de politiek in te gaan.”

Beeld: Getty Images