Kroonprinses Mette-Marit heeft longtransplantatie ondergaan

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Kroonprinses Mette-Marit heeft longtransplantatie ondergaan

Tekst: Lisa Manche

17/06/2026

Wachtlijst

De gezondheidstoestand van Mette-Marit verslechterde de afgelopen weken enorm. Eerder deze maand maakten haar artsen bekend dat de prinses op een wachtlijst voor een longtransplantatie. Zonder de transplantatie zou haar levensverwachting mogelijk beperkt zijn geweest tot één of twee jaar. 

Gezondheid achteruit

Haar artsen lieten weten dat er het afgelopen jaar meer littekenweefsel in de longen van de prinses ontstond en dat haar conditie de afgelopen drie maanden flink achteruitging. Tijdens de persconferentie die werd uitgezonden door de Noorse omroep NRK, benoemde de hoofdarts de situatie als ‘gevaarlijk’. 

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Donororganen uit Europa

De hoofdarts vertelde dat voor de transplantatie gebruik wordt gemaakt van donororganen uit Noorwegen en andere Europese landen. ‘Het moet de juiste bloedgroep zijn. En we moeten ervoor zorgen dat de ontvanger geen antistoffen heeft tegen het weefseltype van de donor.’

Geen voorrang

Volgens de arts zou Mette-Marit ook geen voorrang krijgen op andere patiënten door haar positie als kroonprinses. Als een donorlong voor meerdere patiënten geschikt zou zijn, zou gekeken worden wie de grootste medische noodzaak had. 

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