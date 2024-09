Zo gaat het nu met Ellen ten Damme

Ellen ten Damme werd drie keer behandeld voor borstkanker. Nu voelt de zangeres zich inmiddels weer goed. Aan RTL Boulevard laat ze dan ook weten dat het “super” gaat.

Ten Damme maakte in 2022 bekend dat er weer borstkanker bij haar was aangetroffen. Op dit moment heeft ze “nergens last van”, legt ze uit.

De zangeres heeft naar eigen zeggen zelf weinig invloed gehad op haar herstel. “Daar geloof ik niet in. Je hebt pech of geluk.”