Yvette van Boven ‘stagiair’ tijdens koken staatsbanket koningspaar

Yvette van Boven heeft voor haar nieuwe programma meegekookt aan een staatsbanket van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. In Oranje Van Boven: De keukens van de koning liep de televisiekok als ‘stagiair’ mee in de keukens van Paleis Noordeinde en het Koninklijk Paleis Amsterdam.

In het programma leert Van Boven wie bepaalt wat er geserveerd wordt, wat de tradities en gebruiken zijn en hoe een koninklijke tafel wordt gedekt. “De vele dagen die ik mocht meedraaien bij zo’n geoliede machine als het Departement Hofmaarschalk van de Dienst Koninklijk Huis blijven me altijd bij”, zegt Van Boven. “Ik leerde het team kennen als een grote familie, die hard werkt, alles tot in de puntjes verzorgt en verschrikkelijk collegiaal en vrolijk is. Ik ben er erg trots op dat ik van dit team heel even deel heb mogen uitmaken en mis ze nog elke dag, ze waren namelijk ook een beetje m’n eigen familie geworden.”

Uitblinkerslunch

De interesse van Van Boven werd gewekt tijdens de uitblinkerslunch van 2021, waarvoor zij was uitgenodigd. Jaarlijks worden Nederlanders die zich op een bepaalde manier hebben onderscheiden, uitgenodigd op Paleis Noordeinde.

Het programma is vanaf 23 november om 19.15 uur te zien bij de AVROTROS op NPO 2.