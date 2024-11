Xelly Cabau in verwachting van derde kindje

Xelly Cabau en haar partner Beer krijgen samen een derde kindje. Dat deelt de 36-jarige internetpersoonlijkheid vrijdag via sociale media.

Cabau deelt een gezinsfoto waarop haar twee kinderen haar buik aanraken. Op haar buik is een emoji van een baby te zien.

Het is niet bekend wanneer Cabau is uitgerekend. De visagiste is al sinds 2008 samen met Beer. In 2019 kreeg het stel zoon Yono. Twee jaar later werd nog een zoon geboren, genaamd Rio Johnny.