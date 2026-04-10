Wietze de Jager deze zomer terug uit Bonaire voor ochtendshow 100% NL

Tekst: Denise Delgado

Wietze de Jager keert deze zomer tijdelijk terug naar de Nederlandse radio. De dj, die tegenwoordig op Bonaire woont, maakt samen met Chris Bergström een comeback op 100% NL. Het duo neemt daar voor een periode de ochtendshow over, zo laat de zender weten.

Vakantiebaan

Wietze liet eerder al doorschemeren dat hij voor even terug zou keren naar Nederland, maar hield toen nog geheim waarom. Inmiddels is duidelijk dat het om een radioklus gaat. Zelf noemt hij het de leukste vakantiebaan van Nederland. Tegelijk beseft hij dat het weer even omschakelen zal zijn van het rustige eilandleven naar vroege ochtenden in de studio.

Toch heeft hij vooral zin om weer achter de microfoon te zitten. Volgens Wietze is zijn liefde voor radio nooit verdwenen en kijkt hij ernaar uit om samen met de luisteraars de dag te beginnen.

Tijdelijke hereniging met Chris

Ook Chris Bergström heeft veel zin in de tijdelijke hereniging. Volgens hem sluit 100% NL goed aan bij waar zij nu in het leven staan. Hij noemt het dan ook een mooie kans om samen weer landelijke radio te maken.

Normaal gesproken is de ochtendshow in handen van Giorgio Hokstam en Ingrid Jansen, maar zij zijn tijdelijk afwezig. Wanneer Wietze en Chris precies te horen zullen zijn, wordt later bekendgemaakt.

Wietze werd ooit bekend als helft van het ochtendduo met Mattie Valk bij Qmusic. Later maakte hij de overstap naar Radio 538, waar hij ook samenwerkte met Chris. Inmiddels woont hij met zijn vrouw Lieke en hun vier kinderen op Bonaire.