Wieneke Remmers: ‘Mensen oordelen te snel’

Musicalactrice Wieneke Remmers vindt dat mensen veel te makkelijk oordelen over de keuzes die anderen maken in hun relatie. “Ik vind dat zó beklemmend,” vertelt ze deze week in Weekend. “Heftig als mensen aan de schandpaal worden genageld.”

In de musical BREL zal Wieneke Remmers te zien zijn als de vrouw van Jacques Brel. Hierin moet ze aanzien dat haar man mening minnares verslijt, iets dat ze in het echte leven niet zou kunnen verkroppen. “Rein en ik zijn voor het leven samen en dat voelt heel sterk. Er zijn zoveel vormen van liefde, iedereen mag dat invullen zoals ‘ie dat zelf fijn vindt. Onze vorm is monogamie, maar dat zie ik niet als de enige manier.”

Schandpaal

Wieneke vindt het jammer dat mensen zo gemakkelijk een sterke mening hebben over het liefdesleven van anderen. “Ik vind het zó beklemmend dat iedereen zo snel oordeelt over andermans keuzes. En ook heftig dat mensen aan de schandpaal worden genageld omdat het niet is zoals de ander het ziet.”

