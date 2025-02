Viktor Verhulst onthult waarom hij weinig over moeder praat

Tekst: Nicky Molendijk

Viktor Verhulst staat veel in de spotlights samen met zijn vader Gert Verhulst, maar zijn moeder Valerie Calliau is een stuk minder bekend. In HLN onthult Viktor waarom hij niet veel over haar praat.

Verhulst deelde een feitje over zijn moeder in zijn nieuwe reisprogramma Zonder Sterren, namelijk dat ze ‘schapen kweekt’. Ook geeft Viktor aan waarom hij verder niet veel over zijn moeder deelt. “Mijn moeder komt niet graag in de aandacht, dus ik ga er ook niet te veel woorden aan vuil maken”, vertelt hij.

Gelukkig heeft Viktor wel een goede band met zijn moeder. “Mijn mama weet wat ik aan haar heb en ik aan haar, dat is voldoende.” De liefde tussen de twee is dan ook erg groot. “Dat blijft bijzonder”, zegt hij. Verder wil Verhulst niets loslaten over Valerie. “Anders krijg ik een boze telefoon.”