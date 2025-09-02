Lucille Werner en Victor Vlam

Victor Vlam haalt uit naar Lucille Werner: ‘Gefaald’

Tekst: Evelien Berkemeijer

02/09/2025

Victor Vlam bespreekt in zijn podcast Victor Duidt TV het nieuws dat Lucille Werner de functie Projectdirecteur Sociale Veiligheid, Diversiteit en Inclusie bij AVROTROS gaat bekleden. Hij gaat uitgebreid in op het salaris dat zij voor deze functie zal ontvangen en de kritiek die daarop is gekomen.

Volgens Victor Vlam is deze kritiek terecht. Ook geeft hij zijn mening over de meerwaarde van de functie.

Nieuwe functie bij AVROTROS

Victor zegt: ‘Wat, in hemelsnaam, ga je doen in deze functie wat niet al door de HR-afdeling gebeurt die dit soort dingen moeten doen?’ Hij noemt het een extra laag bureaucratie en vervolgt: ‘Er gaat een miljard euro aan belastinggeld naar de NPO en een heel groot deel van dat geld gaat niet naar het maken van televisie of radio, maar naar al die lagen van bureaucratie.’

Terugkeer in de televisiewereld

Victor vertelt verder dat Lucille sinds december 2023 wachtgeld ontvangt, nadat ze de Tweede Kamer verliet, en sindsdien probeerde terug te keren in de televisiewereld als presentator. Hij noemt dit een kansloze missie die wordt uitgevoerd op kosten van de belastingbetaler. Victor vindt het onwaarschijnlijk dat ze nog succesvol kan zijn als presentatrice, omdat volgens hem haar carrière al op sterven na dood was toen ze de Tweede Kamer inging. Als voorbeeld haalt hij aan dat men niet de beste mensen op Lingo zet, aldus Victor Vlam.

Tekst gaat verder onder podcast.

Ongeloof over combinatie van functies en salaris

Victor vindt dat Lucille na haar Kamerlidmaatschap een gewone baan had kunnen aannemen om geen wachtgeld meer nodig te hebben. Hij zegt dat ze hiermee onzorgvuldig omgaat met belastinggeld en een slecht voorbeeld geeft. Over haar nieuwe functie bij de NPO zegt hij: ‘Ze heeft gefaald als presentatrice, als kamerlid ook nog eens een keer en toch mag ze aan de slag bij de NPO voor een riant salaris. Het is echt werkelijk ongelooflijk.’

FOTO: ANP

