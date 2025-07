Suzan showt babybuik tijdens tripje met Freek: ‘Liefs uit Londen’

Tekst: Dunya Diercks

Suzan & Freek zijn er even tussenuit en vermaken zich opperbest, blijkt uit kiekjes die ze plaatsten op Instagram. De twee, of liever: drie, zijn in Londen, waar Suzan in een naveltruitje trots haar babybuik toont.

“Liefs uit Londen”, schrijft het duo, verwijzend naar de allereerste monsterhit van de Zeeuwse band BLØF. Op de foto’s is te zien dat Suzan en Freek heerlijk wandelen en eten in de Britse hoofdstad.

Kleine Freek

Eind mei maakte het stel bekend dat Freek lijdt aan uitgezaaide longkanker en tegelijkertijd dat Suzan zwanger was van hun eerste kind. Later onthulden ze het geslacht van de baby. “We hoorden vandaag dat je een jongen bent, en dat voelt zo speciaal en kloppend..”, schreef het duo. “Een kleine Freek in mijn buik, dat maakt mij heel gelukkig”, aldus Suzan.