Stichting Donorkind blijft meldingen krijgen na Netflixdocu over Nederlandse ‘massadonor’

Stichting Donorkind krijgt dagelijks twee of drie meldingen van ouders die zich zorgen maken na het zien van de documentaire The man with 1000 kids, bevestigt voorzitter Ties van der Meer na berichtgeving van RTL Nieuws. In de film wordt de Nederlandse ‘massadonor’ Jonathan in beeld gebracht.

Hij heeft sperma gedoneerd waarmee zeker honderden kinderen zijn verwekt, maar het exacte aantal is onduidelijk. De eerste dagen na de lancering van de documentaire eerder deze maand meldden zich al zo’n twintig mensen bij Stichting Donorkind, maar het aantal meldingen “stijgt gestaag”, aldus Van der Meer.

Praatgroepen

Ouders vragen zich af of Jonathan of een andere massadonor uit de film de donor van hun kind is. “Of ze komen er nu achter: die internetdonor, blijkt een massadonor.” De stichting kan ouders adviseren over wat te doen bij twijfel. “Om iets uit te sluiten, kun je een DNA-test doen.” Ook start de stichting in september met praatgroepen speciaal voor ouders die kinderen hebben van een massadonor.