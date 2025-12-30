Shanice van de Sanden

Shanice van de Sanden en haar Tatjana gaan trouwen

Tekst: Dunya Diercks

30/12/2025

Voetballer Shanice van de Sanden en haar partner Tatjana Jempormiasse gaan trouwen. Het stel deelde een aantal mooie foto’s op Instagram en op één daarvan is te zien dat Shanice voor Tatjana op de knieën gaat.

Bij de kiekjes schrijven de twee: ‘Engaged to my forever’ bij een emoji van een ring. Het stel wordt overspoeld met felicitaties, ook door Shanice’s collega’s. Zo schrijft Jill Roord: ‘Omg zo leuk gefeliciteerd!’ En Jackie Groenen schrijft: ‘Yay!’

(Tekst gaat verder onder post)

Lees ook: Eerste ‘welpje’ van Oranje Leeuwin Shanice van de Sanden onderweg

Tweede kind

Shanice en Tatjana hebben sinds 2020 een relatie. In 2023 werd hun eerste kind, dochter Haló Blu geboren. Binnenkort komt daar een tweede spruit bij: in september maakten ze bekend dat ze een tweede kind verwachten.

