Sergio Herman krijgt rijverbod en geldboete na snelheidsovertreding

Tekst: Nicky Molendijk

Vervelend nieuws voor Sergio Herman. De topkok heeft een rijverbod van twaalf dagen en een boete van 400 euro opgelegd gekregen voor een snelheidsovertreding.

De advocaat van Herman bevestigt dit na berichtgeving van de Belgische krant Het Nieuwsblad. “De feiten worden niet betwist. Op het moment van de feiten zat Sergio Herman in een drukke periode: hij was bezig met een overname van een restaurant. Hij heeft zijn rijbewijs heel hard nodig, daarom vraag ik toch enige mildheid”, aldus de advocaat van Sergio vrijdag in de rechtbank.

Het is niet de eerste keer dat de topkok een snelheidsovertreding maakt. In 23 jaar is dit de zevende keer dat hij wordt veroordeeld voor een soortgelijk incident. Sergio reed met 90 kilometer per uur door de bebouwde kom in Zeebrugge, waar de maximale toegestane snelheid 50 kilometer per uur is.