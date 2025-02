Saskia Noort niet meer welkom op Tinder

Gezinsuitbreiding

Emily in Paris-actrice Lily Collins voor het eerst moeder geworden

Fantastisch babynieuws voor Lily Collins. De actrice is voor het eerst moeder geworden van een meisje. Collins heeft samen met haar partner Charlie McDowell, met wie ze sinds 2021 getrouwd is, via een draagmoeder dochtertje Tove Jane McDowell gekregen. “Welkom in het middelpunt van onze wereld Tove Jane McDowell”, schrijft de Emily in Paris-actrice. Dit...