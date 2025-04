Sander Schimmelpenninck wordt opnieuw vader

BN'ers

Onderzoek in zedenzaak tegen Marco Borsato is afgerond: zaak begint 'over paar maanden'

Het onderzoek in de zedenzaak tegen Marco Borsato is eindelijk afgerond, bevestigt het OM Midden-Nederland na berichtgeving van Shownieuws. Wanneer de zaak voor de rechter komt, was lange tijd onduidelijk: volgens het OM wordt er al langer naar een zittingsdatum gezocht. Borsato’s advocaat Carry Knoops liet in de loop van dinsdagmiddag weten dat de eerste...