Samantha -Barbie- de Jong in slachtofferverklaring: ben nog steeds bang

Tekst: Dunya Diercks

Jaren geleden werd Samantha de Jong bekend als ‘Barbie’ in realityserie Oh Oh Cherso, maar nu is ze onderdeel van een zaak over de seksuele uitbuiting van zes vrouwen, waaronder zijzelf. In die zaak maakt ze gebruik van haar spreekrecht in een slachtofferverklaring, voorgelezen door haar advocaat Sébas Diekstra. Haar slachtofferverklaring is hartverscheurend.

In deze zaak staan vier mannen en een vrouw terecht voor het seksueel uitbuiten van zes vrouwen, waaronder ‘Barbie’. Alle vrouwen werden naar eigen zeggen tot prostitutie gedwongen en Samantha werd ook mishandeld, gedrogeerd, opgesloten en gefilmd voor erotische video’s en moest haar verdiende centen afstaan aan de vier mannen en de vrouw. Als ze aangifte zou doen werd er gedreigd met geweld. Het misbruik vond plaats tussen mei 2021 en augustus 2022 in Den Haag en Hoofddorp.

Diekstra leest het relaas van Samantha voor: “Ik heb al zoveel tegenslagen gehad. Maar wat veel mensen niet altijd snappen, is dat als je al beschadigd bent, je ook nog verder beschadigd kunt raken. Je kunt steeds opnieuw pijn gedaan worden. En dat is hier ook gebeurd.”

Constant gingen mensen over haar grenzen heen. “De gevolgen daarvan voel ik elke dag”, schrijft Samantha. “Ik ben nog steeds bang. Bang voor wat mensen kunnen doen. Bang voor wat er nog komt. Bang of ik ooit weer echt iemand kan vertrouwen.”

‘Ik zal nooit helemaal beter worden’

Zo goed en zo kwaad als het gaat probeert Samantha, die moeder is van drie kinderen, haar leven weer op te pakken. Dat valt uiteraard niet mee. “Soms gaat het beter, en dan ineens weer veel slechter. Ik trap ook vaak weer in dezelfde valkuilen. Dat is gewoon de waarheid. En het verdrietige is – en dat weet ik – ik zal nooit helemaal beter worden”, schrijft ze. “De dingen die mij zijn aangedaan, de pijn die ik heb gevoeld, dat blijft een deel van mij. Maar ik probeer er gewoon het beste van te maken.”

Tienduizenden euro’s

Samantha diende ook een vordering in: ze eist 10.000 euro aan immateriële schade en ook een materiële schadevergoeding, in totaal enkele tienduizenden euro’s.