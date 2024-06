Roxeanne Hazes over dj-optreden: ‘Smaakt zeker naar meer’

Roxeanne Hazes heeft begin juni als dj opgetreden op het festival Best Kept Secret en dat is haar goed bevallen. Dat zegt de 31-jarige zangeres donderdag in Shownieuws.

“Het smaakt zeker naar meer”, aldus Hazes. “Het is gewoon leuk om af en toe een keertje te doen. Ik merkte ook dat het publiek er enthousiast van werd.”

Hazes heeft echter geen plannen om als dj te gaan touren. “Het was gewoon een bucketlistdingetje.”