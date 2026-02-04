Robèrt van Beckhoven niet toe aan daten na relatiebreuk: ‘Eerst balans’

Tekst: Emelie van Kaam

Robèrt en zijn vroegere partner Pirjo de Winkel besloten vorig jaar mei na twintig jaar hun relatie te beëindigen. Of de patissier er anno 2026 al aan toe is om te daten? ’Nee, nog niet. Eerst balans, dan de rest. Maar het is fijn om te weten dat ik veel vrouwelijke aandacht krijg.’

Robèrt van Beckhoven (64) kijkt wél erg uit naar het nieuwe jaar. Hij hint tegen Weekend: ‘We zijn met leuke dingen bezig, maar daar mag ik nog niks over zeggen. Ik denk dat je schrikt als het bekend wordt. Het is een samenwerking, maar die info komt vanzelf.’ Robèrt van Beckhoven gaat het in ieder geval niet rustiger aan doen dus: ‘Néé, gas erbij! Ook ben ik al lekker druk, gisteren kwam ik bijvoorbeeld uit Parijs voor een opname.’

Zo blijft Robèrt van Beckhoven fit

Op de vraag hoe hij fit blijft, zegt Robèrt: ’Ik zit nooit hè. Ik loop de hele dag door. Dus elke dag haal ik makkelijk mijn stappen, dat is heel fijn. Nee, ik heb geen last van mijn rug hoor, want ik doe dit al heel mijn leven. Ik ben dat gewend. Als ik heel lang zit, dan krijg ik het aan mijn rug.’ Toch moet hij ook soms rust nemen op werkgebied: ’Balans tussen werk en privé is er wel al, maar ik hoop het te behouden. Ik heb daar een secretaresse voor. Zij geeft dan aan: ’Morgen even een dagje vrij.’ Ja, daar luister ik dan naar. Anders krijg ik op mijn donder!’

Ouder worden is geen probleem

Met ouder worden heeft hij dan ook geen moeite: ’Ik heb er geen moeite mee, want ik voel me nog steeds fit. Of ik bang ben voor de mankementen? Dat weet je niet, maar tot die tijd probeer ik zoveel mogelijk bezig te blijven, dan heb je er denk ik minder last van.’

Robèrt en zijn vroegere partner Pirjo de Winkel besloten afgelopen mei na twintig jaar hun relatie te beëindigen. Of hij er al aan toe is om te daten? ’Nee, nog niet. Gewoon nog even rust. Laat me even met rust joh, haha! Eerst balans, dan de rest. Rust: lekker.’ Aan vrouwelijke aandacht heeft hij in elk geval geen gebrek. De patissier lachend: ’Dat was eerder ook al het geval, haha! Maar, altijd fijn om te weten.’

Lees meer van het interview met Robèrt van Beckhoven in Weekend editie 6, die vanaf 4 februari in de winkels ligt. Bestellen kan hier.

Foto: ANP