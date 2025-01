René van der Gijp vond 5 dagen VI te zwaar: sommigen vinden dat belachelijk

René van der Gijp vond het te zwaar om vijf dagen per week bij Vandaag Inside aan tafel te zitten. Daarom heeft hij besloten een dag minder te gaan werken, vertelde zijn collega Wilfred Genee in de 538 Ochtendshow.

“Hij zat er wel doorheen met die woensdagen. Hij vond het wel moeilijk om geïnspireerd te blijven vijf dagen in de week”, zegt Genee. Van der Gijp was volgens zijn collega iedere avond van de week aan het nadenken wat hij de volgende dag moest vertellen in de uitzending. “En ik vind het gewoon lekker om een dagje tussendoor even te ontspannen”, aldus Genee schaterlachend.

Genee moet lachen omdat hij beseft dat bijvoorbeeld “mensen in de bouw” mogelijk meeluisteren en de uitspraken van Genee over hard werken belachelijk vinden. “Maar als René dat zo ervaart, dan ervaart hij dat zo. En dan is het ook gewoon zo. Dus daar zijn we in meegegaan met z’n allen.”

Albert de ‘nieuwe’ Gijp

Maandag werd bekend dat Albert Verlinde hem daarom vervangt op de woensdagen. Ook met Hans Kraay jr. werd gesproken om als vervanger aan de slag te gaan, maar die zag de taak uiteindelijk toch niet zitten. Met Matthijs van Nieuwkerk is nooit gesproken, in tegenstelling tot wat Genee naar eigen zeggen “overal” las. “Dat hebben we niet eens geprobeerd, want ik denk niet dat je Matthijs nu in die rol terug moet halen. Die moet eerst voor zichzelf weer een vorm zien te vinden waarin hij zichzelf weer kan ontwikkelen, denk ik.”