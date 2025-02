Rachel Hazes reageert op afwezigheid Holland Zingt Hazes: ‘Neem bewust even afstand’

Muziek

Joost Klein haalt in nieuwe muziek hard uit naar EBU

Joost Klein heeft vrijdag nieuwe muziek uitgebracht. Op zijn album Unity haalt de zanger flink uit naar organisatie European Broadcasting Union. Klein zingt in het nummer United By Music onder meer: “Fuck the EBU, I don’t want to go to court”. De zanger maakte het nummer niet alleen, maar samen met Tommy Cash die in...