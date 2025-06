Pianiste Iris Hond trouwt haar Bart

Tekst: Dunya Diercks

Pianiste Iris Hond is afgelopen weekend in het huwelijksbootje gestapt met ondernemer Bart van Olphen (55). Iris (37) deelt een idyllische video van het moment dat de twee de trouwlocatie verlaten en worden bedolven onder bloemenblaadjes.

Het stel trouwde op een “prachtige locatie in de Dordogne”, en de bruiloft was een droom, schrijft Iris. “Het was nog zoveel mooier dan we ons hadden voorgesteld. Puur geluk!” En nu zijn de twee aan het genieten van hun honeymoon. “Wij duiken onder om extreem te gaan nagenieten!”

Iris en Bart, eigenaar van Fish Tales, een bedrijf in duurzame visserij, zagen elkaar voor het eerst op een event in 2024. Daar sloeg – wat Iris betreft – de vonk meteen over, vertelde ze eerder aan tijdschrift Nouveau. “Toen ik van Bart wegliep, zei ik tegen een vriend: ‘Je mag niet omkijken, hoor, maar ik vind dat zó’n leuke man.'” Ze onderhielden daarna contact via berichten op Instagram en al snel was het dik aan en trok Iris, die eerder een affaire had met Marco Borsato, bij Bart én zijn drie kinderen in.

‘Kunnen elkaar niet loslaten’

Sindsdien zitten ze dag en nacht op elkaars lip en daar genieten ze met volle teugen van, zei Bart tegen het tijdschrift. “Elkaar kussen en omhelzen doen we voortdurend. Mensen om ons heen vinden dat bijzonder. Vrienden moeten erom lachen en zetten ons liefst niet naast elkaar tijdens een etentje. ‘Anders blijven jullie maar aan elkaar zitten.’ Nou, dat gaat mooi niet door. We kunnen elkaar letterlijk niet loslaten.”

