Peter Gillis deelt positief nieuws over gezondheid Mark: ‘Van intensive care af’

Realityster Mark Gillis is na 24 dagen van de intensive care af. Dat laat zijn vader Peter Gillis maandag weten.

De 28-jarige Gillis werd vorige maand in kritieke toestand opgenomen en bleek een ernstige longontsteking te hebben. Zijn vader vertelde vorige week dat Mark opnieuw moet leren lopen, praten en eten en dat hij “enorm verward” en “angstig” is.

In het weekend kon Mark voor het eerst goed slapen, vertelt Peter. “Die slaap heeft hem goed gedaan, want sinds hij wakker werd is hij veel helderder en minder onrustig. Dat bood weer fijne momenten om eens met hem te communiceren. De rest van het weekend ging het in die flow door, dus daar waren wij en de artsen erg tevreden over. Ze hebben daarom aan het begin van de middag besloten om Mark te ontslaan op de intensive care.”

De realityster noemt het een mijlpaal. “Mark is intussen verhuisd naar een gesloten afdeling van het ziekenhuis waar ze verder gaan werken aan zijn herstel en revalidatie.”