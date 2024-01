Oudste kinderen Jan des Bouvrie krijgen nog geen geld van erfenis

De twee oudste kinderen van Jan des Bouvrie, Jean-Marc en Nicole, “kunnen op dit moment geen geld opeisen uit de nalatenschap van hun vader”. Dat oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. De twee willen nu al geld ontvangen, maar dat kan pas als Monique, de weduwe van de in 2020 overleden interieurontwerper, is overleden. Dit staat ook zo in het testament.

Jan des Bouvrie heeft Jean-Marc en Nicole in zijn testament onterfd, maar hierin wel legaten voor hen opgenomen. Een legaat is een bepaling waarin staat dat iets aan iemand wordt nagelaten. In dit geval staat in het testament dat de omvang gelijk is aan de legitieme portie, dus het deel waar een kind altijd recht op heeft.

De oudste kinderen eisten dat de legaten nu al worden uitbetaald. Zij zijn bang dat er geen geld meer is als Monique is overleden, want zij is maar voor een honderdste deel erfgenaam en heeft de erfenis beneficiair aanvaard. Dat betekent dat schuldeisers van de nalatenschap, dus ook Jean-Marc en Nicole, hun vordering niet kunnen verhalen op Moniques privévermogen. Hun vrees is onterecht, stelt de rechtbank.

De bodemprocedure is gestart door Jean-Marc en Nicole, die in deze zaak tegenover Monique en haar kinderen Jan jr. en Bo staan. Eerder diende al een kort geding nadat de twee kinderen van Jan des Bouvrie uit een eerder huwelijk beslag hadden gelegd op de woning van hun vader uit onvrede over de manier waarop de erfenis was verdeeld. Monique en de twee jongste kinderen, Jan jr. en Bo, wilden dat het beslag mocht worden opgeheven, waartoe later werd besloten.