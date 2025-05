Op deze datum gaat rechtszaak tegen Marco Borsato van start

Eddy Zoëy vergelijkt huidige vriendin met ex

De 58-jarige presentator Eddy Zoëy in ’Vriendin’ over zijn 22 jaar jongere vriendin Sarah, met wie hij al tien jaar samen is: ”Er zijn mensen die daar iets van vinden, ja. Maar ik moet je zeggen, mijn vriendin is veel volwassener dan mijn ex-vrouw die elf jaar jonger was dan ik. Zij was giecheliger, meer…