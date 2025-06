Ook Bas Ragas gaat Rob de Nijs spelen in musical

Simon Keizer openhartig over mentale gezondheid: ‘Eenzaam in m’n hoofd’

Malle Babbe is een groot succes, er zijn inmiddels al 180.000 kaarten verkocht en de tournee is verlengd tot en met maart 2026.

De rol van Rob de Nijs in de musical Malle Babbe wordt gespeeld door René van Kooten, maar ook Bas Ragas schittert binnenkort op de planken als Rob. Hij neemt ongeveer één keer per week de rol over van René, meldt producent MediaLane.

