Oma van Nicolette van Dam overleden: ‘Wat gaan we je missen’

De oma van Nicolette van Dam, Lily, is overleden. Dat nieuws deelt de 39-jarige presentatrice vrijdag via Instagram. “Ze kon niet loslaten. Nu was ze echt op”, aldus Van Dam.

“Ze heeft een prachtige leeftijd bereikt, is zelfs overgrootmoeder geworden. Zijn daar zo ongelofelijk dankbaar voor”, schrijft Van Dam. Zelf heeft de presentatrice twee dochters met partner Bas Smit. Bij haar bericht deelt Van Dam meerdere foto’s van haar oma Lily. “Ik neem al haar levenslessen mee en zal ze doorgeven aan mijn meisjes. Wat gaan we haar missen.”

Ook Smit staat stil bij het overlijden van zijn schoongrootmoeder. “Je hebt bijzondere mensen, hele bijzondere mensen en dan heb je Lily”, deelt hij. “Altijd heerlijke energie, ondeugend en gevat. Iedereen was direct dol op haar.”