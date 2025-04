OM: onderzoek in de zedenzaak tegen Marco Borsato is afgerond

Overlijden

Winter Vol Liefde-Maarten op 78-jarige leeftijd overleden

Winter Vol Liefde’s Maarten is op 78-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker, melden zijn naasten op social media. Hij is op 14 april overleden in een ziekenhuis in Estland. De voormalig basketbalcoach laat op Facebook een laatste boodschap achter, in het Nederlands en in het Engels. Dat was zijn laatste wens, staat bij...