Nienke Plas over gezondheidsproblemen dochtertje: ‘Schiet soms nog vol’

Tekst: Nicky Molendijk

Het dochtertje van Nienke Plas is in 2022 geboren met een hartafwijking. Hierdoor moest het meisje meerdere keren geopereerd worden in haar eerste levensjaar. In de Libelle vertelt Nienke openhartig dat deze gebeurtenis nog veel impact op haar heeft.

De comédienne kwam er twee maanden na de geboorte achter dat er iets mis was met de gezondheid van haar dochter. Het meisje was kortademig en bleek een hartafwijking te hebben. Ze moest met spoed geopereerd worden. “Ook zei de arts dat we er rekening mee moesten houden dat ze het niet zou halen”, vertelt Nienke.

Deze gebeurtenis raakt Plas tot op de dag van vandaag nog steeds. “Soms schiet ik in één keer helemaal vol”, vertelt ze. “Laatst zagen Frenky-Dean en ik in de auto een ambulance en escorte voorbijrijden. Ik moest huilen, dus ik legde hem uit waarom: ‘Iedere keer als ik zoiets zie, moet ik aan je zusje denken’, zei ik tegen hem. Ik vergeet die dag nooit meer, die staat zo op mijn netvlies. Ik weet zelfs nog tot in detail wat ik aanhad.”

Door deze gebeurtenis is Nienke zelf ook anders naar het leven gaan kijken. “Het kan allemaal zó voorbij zijn. Ik probeer dan ook heel bewust van mijn kinderen te genieten. Het is allemaal niet voor eeuwig, je moet het leven nú pakken. Dat realiseer ik me meer dan ooit.”