Nielson wilde ‘huwelijk redden’ na vreemdgaan

Tekst: Nicky Molendijk

Nadat in februari 2023 naar buiten kwam dat Nielson was vreemdgegaan, wist de zanger één ding heel zeker: “Ik wilde mijn huwelijk redden.” Dat vertelt hij in een interview met Het Parool. Nielson praat in de theatervoorstelling Paarse Nachten onder meer over de affaire die hij had en de gevolgen daarvan.

De zanger was niet bezig met zijn imago te redden. “Ik denk niet dat ik gecanceld ben, dat gevoel heb ik niet in ieder geval. Maar ik heb wel even gevoeld hoe dat is. En dat was heftig”, onthult Nielson. “Ik ben gewoon keihard betrapt op een van de grootste fouten die je kunt maken.”

Een hele tijd zagen mensen de zanger als ‘de ideale schoonzoon’. “Misschien heeft het hele verhaal over vreemdgaan me ook wel bevrijd van dat keurslijf”, vertelt Nielson. “Maar dat ging zo ver dat zelfs mijn eigen vrienden en broer en mijn familie me zo gingen zien. Maar niemand is perfect natuurlijk.”

Het vreemdgaan heeft niet voor een relatiebreuk gezorgd tussen Nielson en zijn vrouw Hanna. Volgens de zanger is zijn vrouw “een superster” geweest toen de affaire aan het licht was gekomen. “Ze was een crisismanager.”