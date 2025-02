Miljuschka Witzenhausen laat zich uit over relatiebreuk

Tekst: Nicky Molendijk

Vorige week kwam het verdrietige nieuws naar buiten dat Miljuschka Witzenhausen en Philip van Ierschot na een relatie van negen jaar uit elkaar zijn gegaan. Dinsdag reageerde de presentatrice voor het eerst op de relatiebreuk.

“Er is niks geks of slechts gebeurd”, vertelt Miljuschka aan de desk in RTL Boulevard. “Ook niks juicy’s”, vult ze aan.

Verder wil de presentatrice niets kwijt over de breuk. “Mijn familie is al veel uitgemeten in de media. Wij willen dit graag voor onszelf houden. Het is heel verdrietig als iets na negen jaar niet werkt.”