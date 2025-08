Michael van Gerwen ontspant met kinderen op Ibiza na scheiding

Tekst: Evelien Berkemeijer

Michael van Gerwen brengt momenteel tijd door op Ibiza, waar hij samen met zijn kinderen geniet van een zomerse vakantie. Op Instagram deelt de darter meerdere foto’s van het gezinsuitje, met daarbij de korte maar duidelijke caption: “Quality time op Ibiza”.

De vakantie volgt op een periode van persoonlijke veranderingen voor Michael van Gerwen. Eerder dit jaar werd bekend dat hij en zijn vrouw Daphne uit elkaar zijn gegaan.

Herstel na zware periode

Het stel was jarenlang samen en heeft samen kinderen. Er werd veel over gesproken in de media en duidelijk is dat het privéleven van de darter flink is veranderd. De trip naar Ibiza lijkt voor Van Gerwen een moment van rust en herstel te zijn, samen met zijn gezin.

Veel steun van volgers

De reacties onder zijn Instagram post zijn overwegend positief. Volgers spreken hun steun uit en wensen hem een fijne tijd toe met zijn kinderen. Velen benadrukken het belang van familietijd, met berichten als “This is what dads do” en “Mooi jouw kinderen moeten op de eerste plek zijn voor jou”.

Ook kritische geluiden

Tussen de positieve reacties zijn er ook opmerkingen van fans die verwijzen naar zijn prestaties op het dartbord. Enkele volgers herinneren hem eraan zijn sport niet uit het oog te verliezen. Zo schrijft iemand: “Wel darten op vakantie hè, gas erop”, terwijl een ander reageert: “Gun je alles , maar ga weer eens investeren in je darten”.

Bekijk hier de foto’s zelf:

FOTO: ANP