Mart Hoogkamer over eerste dagen met dochtertje: ‘Ben gesloopt’

Wereldsterren

Ariana Grande: 'Kan niet stoppen met huilen'

Ariana Grande “kan niet stoppen met huilen” om de tien Oscarnominaties voor Wicked. De actrice, die de rol van Galinda/Glinda in de film speelt, is sprakeloos, schrijft ze op Instagram. “Ik kan niet stoppen met huilen, tot niemands verrassing. Ik voel me nederig en diep vereerd dat ik in zulk briljant gezelschap ben.” Wicked maakt...