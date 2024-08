Mart Hoogkamer doet grote onthulling

Mart Hoogkamer en zijn vriendin Jennifer zijn in verwachting van hun eerste kindje. Op Instagram onthult het stel met een zoet filmpje het geslacht van de baby.

Mart en Jennifer zetten in de video een wijnglas in een witte taart tijdens een genderreveal-party. Hier komen ze erachter dat de vulling van de taart roze is.

“We can’t wait to meet you”, schrijft de vriendin van Mart bij de lieve beelden. Het stel is dan ook dolenthousiast na deze onthulling.