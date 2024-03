Marco Schuitmaker kan niet meer normaal over straat

De tijden dat Marco Schuitmaker anoniem over straat kon, zijn voorbij sinds hij vorig jaar een megahit scoorde met Engelbewaarder. “Mijn leven is een jaar tijd compleet veranderd”, zegt de volkszanger tegen het ANP.

“Ik kan niet meer over straat zonder aangesproken te worden, foto’s met fans te maken of met mensen een praatje te maken. Het hoort er een klein beetje bij”, vindt de 24-jarige Schuitmaker. “Als ik die mensen daar blij mee kan maken, doe ik dat met alle liefde. Of het al went? Nou, het gaat nu dag in dag uit op deze manier, maar wennen doet het eigenlijk nooit”, stelt Schuitmaker.

De zanger werkt ondertussen achter de schermen aan zijn volgende album, dat dit jaar moet uitkomen. “We zijn er druk mee bezig, maar er kan altijd iets tegenzitten. Dat het album komt, is echter zeker. Alleen de exacte datum weten we nog niet.”