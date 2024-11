Man die Eva Jinek stalkte en bedreigde krijgt déze straf

De rechtbank heeft een 45-jarige man vijftien maanden cel opgelegd, waarvan zes voorwaardelijk voor het stalken en bedreigen van Eva Jinek. Ook moet hij zich verplicht laten behandelen voor zijn stoornissen, oordeelde de rechtbank Midden-Nederland. De man uit Zoetermeer heeft de presentatrice bijna een jaar lang lastiggevallen, blijkt uit de uitspraak.

Jinek deed in maart aangifte omdat ze al enige tijd berichten via Instagram kreeg. Die kwamen na verloop van tijd steeds vaker en werden ook steeds dreigender. De man zocht haar ook twee keer op bij of na publieke optredens.

De officier van justitie eiste naast een celstraf van elf maanden ook tbs met voorwaarden. De rechter oordeelde dat de verdachte aan verschillende stoornissen lijdt en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar is, maar vindt een verplichte behandeling voldoende.

De man stuurde Jinek ook dat er binnenkort “een aanslag op elke media politiek gebouw” zou komen, maar daar werd hij van vrijgesproken. De rechtbank vindt die uitspraak niet duidelijk en concreet genoeg.