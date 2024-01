Maarten van Rossem weigerde mee te doen aan tv-show als babs

Maarten van Rossem is recent gevraagd voor een tv-programma waarin hij als buitengewoon ambtenaar huwelijken moest sluiten. Maar de 80-jarige wetenschapper weigerde dit, zo vertelde hij maandag in het programma De Slimste Mens.

“Ik was uitgenodigd voor een tv-programma waarin ik allemaal mensen in het huwelijk moest verbinden”, vertelde Van Rossem, nadat kandidaat Tim Hartog vertelde dat hij wel eens ‘babs’ oftewel buitengewoon ambtenaar is geweest. “Maar ik heb het niet gedaan. Ik zag het niet zitten.”

Van Rossem meldde niet hoe het programma heette. Hij vertelde wel dat hij ook is uitgenodigd om voor een tv-programma schaapsherder te worden, maar ook dit weigerde hij. “Ik zag in beide geen toekomst.” Vermoedelijk ging dit om de SBS-show Het hek van de dam, dat één seizoen te zien was.

Het eenmansjurylid van De Slimste Mens stelde wel spijt te hebben van zijn keuze om geen ‘babs’ te worden, toen Tim Hartog vertelde dat er een flinke cent te verdienen valt met dat werk. “Daarom keek ik net nogal beteuterd”, legde hij uit aan presentator Philip Freriks.