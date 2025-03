Liza Sips moest snel volwassen worden

Tekst: Emelie van Kaam

De jeugd van Liza Sips was allesbehalve doorsnee. Maar daar lijkt de actrice geen seconde mee te zitten. Zeker niet doordat ze door haar relatie met de veertien jaar oudere Ralph haar droom van jong moeder worden in vervulling kon laten gaan. “Hij heeft wel drie levens gehad voor mij,” vertelt ze deze week in Weekend.

Liza Sips speelde vanaf haar zestiende in Goede Tijden, Slechte Tijden en was op haar 24e zwanger van haar eerste kindje. Ze moest hierdoor snel volwassen worden, merkt ze aan zichzelf. “Ik heb zéker geen doorsnee jeugd gehad. Ik had geen gebruikelijke tienertijd, maar ik kreeg daar zoveel voor terug: leuke feestjes, op een filmset staan. Dat heeft me inderdaad sneller volwassen gemaakt. Ik dacht immers als begin twintiger al: been there, done that.”

Onrust

Het ontmoeten van haar grote liefde bracht rust. “Vervolgens kwam ik Ralph tegen, die veertien jaar ouder is. Ondanks dat verschil klikte het heel goed, omdat wij allebei een eigen leven hadden voordat we elkaar ontmoetten. Ralph heeft wel drie levens gehad voor mij. Daardoor voelde ik ook geen onrust toen ik jong moeder wilde worden.”

