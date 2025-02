Linda de Mol openhartig over relatie met Jeroen van Rietbergen

Tekst: Nicky Molendijk

Eind vorig jaar bevestigden Linda de Mol en Jeroen Rietbergen dat ze weer samen zijn. Het stel ging eerder uit elkaar na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen bij de opnames van The Voice. Linda is voor de camera van RTL Boulevard erg openhartig over de relatie.

Zo geeft de presentatrice aan dat er ‘een aantal dingen veranderd zijn’. “Als je door zo’n diep dal gaat en elkaar weer vindt, dan is het een 2.0-relatie”, vertelt Linda. “We hebben een zware tijd gehad, maar we gaan goed”, voegt ze toe.

Ook geeft De Mol aan dat dat het met haar ‘heel goed’ gaat. “Ik heb weer ontzettend veel plezier in mijn werk, dat was ik wel een beetje kwijt, net als het gevoel dat ik wel op mijn plek was in de televisiewereld”, ligt ze toe. Gelukkig heeft de presentatrice en actrice dat ‘mede dankzij het succes van Gooische Vrouwen wel hervonden’.