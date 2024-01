Levenslang geëist tegen 3 verdachten voor moord Peter R. de Vries

Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange celstraf geëist tegen drie mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. Het gaat om de vermeende schutter Delano G., chauffeur Kamil E. en ‘moordmakelaar’ Krystian M.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.