Leonie ter Braak in de lappenmand: ‘Lag er behoorlijk af’

Tekst: Nicky Molendijk

Vervelend nieuws voor Leonie ter Braak. De presentatrice zit in de lappenmand. Ze heeft namelijk een flinke griep te pakken.

“Nou!! Ik ben er weer”, deelt Leonie op haar Instagram Story. “Lag er behoorlijk af dankzij de welbekende buikgriep. Maar m’n grieperige hoofd werd nog warmer van al jullie ontzettend aardige reacties”, gaat ze verder.

Afgelopen woensdag was de presentatrice te zien in de reünie van Winter Vol Liefde. “Ik kom nog terug op alle vragen over m’n kleding. Eerst even eten”, aldus Leonie.

In een volgende Story schrijft de presentatrice: “Deze griep is me d’r eentje. MIEN GOD.”