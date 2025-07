Kim-Lian van der Meij maakt musicalcomeback na twaalf jaar

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kim-Lian van der Meij keert voor het eerst in twaalf jaar terug naar het musicalpodium. Ze speelt in de musical Stoornis Of My Life van Alex Klaasen.

Met deze rol maakt ze niet alleen een opvallende comeback, maar sluit ze ook aan bij een cast vol bekende namen.

Multitalent

Kim-Lian van der Meij is al jaren een bekend gezicht op het Nederlandse podium, zowel als zangeres, actrice als presentatrice. In het verleden schitterde ze in succesvolle musicals. Toch koos ze de afgelopen jaren vooral voor televisie en zagen we haar veel presenteren. Nu kruipt ze opnieuw het theater in. Samen met Noortje Herlaar, die ook na lange tijd weer in een musical verschijnt, zal Kim-Lian de rol afwisselend vertolken. Haar première staat gepland op 17 november, samen met Jim Bakkum.

De musical

In Stoornis Of My Life draait het om Jasper, gespeeld door Alex Klaasen, die toevallig autisme heeft en wiens leven perfect geregisseerd lijkt te verlopen… tot het ontspoort. De musicalcomedy belooft een mix van humor, emotie en herkenbare chaos te worden. Het verhaal raakt thema’s als controle, verwachtingen en de vraag wat ‘normaal’ eigenlijk betekent. Naast Kim-Lian, Noortje, Jim en Alex, spelen ook Soy Kroon, Sylvia Poorta en anderen mee.

FOTO: ANP