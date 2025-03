Kees Tol weer gelukkig in de liefde

Tekst: Dunya Diercks

Presentator Kees Tol heeft “iemand in de liefde”, onthult hij tegenover Ruud de Wild in diens podcast 30 MINUTEN RAUW.

Omdat Ruud in zijn podcast meestal van de hoed tot de rand wil weten, had Kees er al op gerekend dat de dj naar zijn liefdesleven zou vragen. Voor de zekerheid wilde hij het antwoord op die vraag eerst wel “eventjes met hem kortsluiten”. “‘Ruud gaat die vraag natuurlijk stellen. En wat ga ik dan zeggen?’, zei ik gisteren nog. Ga ik het ontkennen? Of ga ik zeggen dat er niks is? Of ga ik zeggen dat ik het leuk heb met iemand? Nou, het laatste dus.”

Geen kinderwens

Een kinderwens met zijn nieuwe liefde heeft hij niet. De 43-jarige presentator heeft überhaupt geen behoefte aan het vaderschap, legt hij uit. “Ik ben 43 en als ik kijk naar al mijn vrienden om mij heen, die hebben meerdere kinderen… Nee, dan begin ik weer helemaal opnieuw en daar heb ik geen zin in.”